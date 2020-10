Andy Cole: «Se não tivesse ido para o hospital naquele dia, teria sido o fim»

Andy Cole contou num podcast do Manchester United que esteve às portas da morte depois de uma viagem ao Vietname, em 2018, onde se deslocou na qualidade de embaixador dos red devils. O antigo jogador do United contraiu um vírus, que lhe danificou os rins.





"Quando voltei sentia-me um pouco cansado, pensei que era por causa da diferença horária, por isso tomei um par de comprimidos de paracetamol e fui para cama", referiu o antigo avançado.Mas não melhorou. "No dia seguinte comecei a ganhar peso. Para mim não era nada, mas lembro-me da minha ex-mulher dizer 'engordaste'. Ao que respondi 'que parvoíce'. Mas a verdade é que o peso estava a aumentar cada vez mais."Mesmo não querendo, Andy Cole acabou por ir ao médico. "Liguei ao doutor Stone, médico do clube, que me viu e disse: 'vou pedir que te façam uns exames'. Penso que isto foi num sábado. Na segunda-feira de manhã telefonou-me: 'Tens de vir rápido para o hospital, estão à tua espera'. Se não tivesse ido para o hospital naquele dia, teria sido o fim."O corpo começou a falhar. "Engordei 18 quilos, não conseguia mexer-me. E tudo o que fiz foi dormir..."O caso agravou-se de tal forma que Andy Cole necessitava de um novo rim, que acabou por ser doado pelo seu sobrinho. "O Alexander veio ver-me um dia e disse: 'Não posso ver-te mais assim, vou dar-te um rim'"Cole não quis aceitar, mas o jovem não estava para desculpas. Doou-lhe um rim e salvou-lhe a vida...