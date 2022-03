«Ansioso para regressar ao relvado»: Ronaldo 'aparece' nas redes sociais

Desde que falhou o dérbi de Manchester frente ao City, Cristiano Ronaldo tem estado no centro de todas as atençõe por terras inglesas. Já se escreveu que quer sair do clube, já se disse que abandona se o emblema não ficar entre os quatro primeiros classificados da Premier League e, imagine-se, houve até quem duvidasse da lesão que o afastou do duelo com os pupilos de Pep Guardiola.

Esta quarta-feira o internacional português decidiu colocar alguma água na fervura em toda esta polémica e fê-lo de forma singela, com uma publicação nas redes sociais onde assume estar ansioso por regressar ao relvado.

Recorde-se que o próximo adversário dos red devils é o Tottenham, no sábado, pelas 17:30, em jogo da Premier League.