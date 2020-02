Antero Henrique estará em negociações avançadas com o Manchester United

O 'Independent' adianta que o Manchester United estará em "negociações avançadas" com o português Antero Henrique para assumir o cargo de diretor técnico, numa 'luta' na qual entrará também o nome do alemão Ralf Rangnick, o antigo treinador do RB Leipzig que de momento trabalha no departamento de futebol da Red Bull. De acordo com a referida publicação, Rangnick é o nome preferido para alguns dos nomes mais importantes da estrutura do clube, mas ao que tudo indica as negociações estarão praticamente fechadas com o português.





Antigo diretor desportivo do Paris SG e do FC Porto, Antero Henrique poderá encontrar os compatriotas Bruno Fernandes e Diogo Dalot em Old Trafford, assumindo nos red devils uma função que não se via no clube desde a saída de Sir Alex Ferguson. Ainda assim, qualquer que seja o nome escolhido, o 'Independent' deixa claro que o nenhum deles terá carta branca para decidir o mercado, já que Ed Woodward e Matt Judge continuarão a ter papel fundamental nas contratações do clube nas próximas janelas de transferências.