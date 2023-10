Antiga estrela do Arsenal arrasa Rodri e futebol espanhol: «Não quero isto na Premier League»

Fredrik Ljungberg, antiga estrela do Arsenal entre 1998 e 2007, deixou muitas críticas à prestação da equipa de arbitragem no dérbi de Manchester de sábado, que terminou com uma vitória confortável do City sobre o United (0-3) . O sueco 'atacou' a decisão do VAR Michael Oliver no penálti assinalado sobre Rodri (que deu o primeiro golo dos citizens) e aproveitou para se 'atirar' ao futebol espanhol, referindo que o médio "se mandou" para o chão."Não gosto daquele tipo [Rodri]. Até pode ser que lhe tenham tocado com a mão, mas o Rodri pesa entre 90 e 95 quilos. Manda-se para o chão, nota-se que se atira. Isto talvez funcione no futebol espanhol, mas eu não quero o futebol espanhol na Premier League. Estou um pouco chateado", começou por referir Ljungberg.E rematou: "Depois percebo que é o Michael Oliver que está na sala do VAR, e é por isso que não me surpreende o facto de ter assinalado penálti. O penálti marcou a diferença e mudou o jogo".Refira-se que Rodri foi, esta segunda-feira, 5.º classificado na cerimónia da entrega da Bola de Ouro.A vitória do Manchester City sobre o United 'atirou' os citizens para o 3.º lugar da Premier League, com 24 pontos. Os red devils, por outro lado, ocupam o 8.º posto com 15, à passagem da 10.ª jornada.