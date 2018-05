Continuar a ler





"Lembro-me de um jogo no estádio do Stoke em que ele veio falar comigo, acusando-me de não ter marcado um penálti que teria confirmado pelas imagens televisivas. Não sei que vídeo ele viu, mas a bola bateu no peito e não na mão do jogador. Só que ele tentou fazer 'mind games' comigo, tive de conduzir por mais de 200 km até casa a pensar que tinha cometido um erro. E isso consome-nos", frisou. "Quando percebi que não tinha errado perguntei-me 'por que razão fez ele isto?'"



"A arbitragem já é um trabalho suficientemente duro, não precisamos que a outra parte faça este tipo de jogos e tente entrar na nossa cabeça. Não há necessidade nenhuma disso", finalizou.









O antigo árbitro inglês Mark Clattenburg, que chegou a arbitrar finais da Liga dos Campeões e do Campeonato da Europa, confessou numa entrevista ao talkSPORT, uma rádio inglesa, que teve uma relação complicada com José Mourinho, sobretudo depois do regresso do treinador à Premier League.O juiz de 43 anos, que em fevereiro do ano passado se mudou para a Arábia Saudita, onde lidera a arbitragem da federação do país, lembrou um jogo do Chelsea com o Stoke, em que o técnico teria acusado o árbitro de cometer um erro que afinal não cometeu. Pior. Segundo Clattenburg, Mourinho sabia que a decisão do juiz fora acertada e mesmo assim acusou-o.