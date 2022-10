Antigo avançado do Chelsea garante que "Darwin não está suficientemente preparado para jogar no Liverpool"

O Liverpool vai perdendo pontos e defraudando as expectativas elevadas para esta temporada, depois dos reds até terem arrancado com a conquista da Supertaça inglesa. Tony Cascarino, antigo avançado do Chelsea, Gillingham, Millwall e Aston Villa, apontou o dedo a Darwin Núñez, a contratação mais cara da temporada por parte do emblema de Anfield."Ele não está suficientemente preparado para estar na equipa do Liverpool. Esta equipa tem lutado por todas as grandes competições sob o comando de Klopp nos últimos dois ou três anos. Ele não está pronto para estar neste tipo de equipa do Liverpool, essa é a diferença. Não estou a dizer que ele não tem futuro no Liverpool. Ele tem. Só acho que há certos jogadores na equipa do Liverpool, e entre os profissionais da primeira equipa, que não estão a jogar bem", frisou o antigo internacional irlandês, de 60 anos, em declarações à rádio Talksport.O jogador uruguaio contratado ao Benfica por um negócio que pode ascender aos 100 milhões de euros soma 14 jogos oficiais em 2022/23, tendo apontado seis golos até ao momento. Klopp deu-lhe a titularidade na derrota frente ao Leeds United (1-2), mas Darwin ficou em branco em Anfield.