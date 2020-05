Antigo futebolista e treinador acusado de nove casos de violência sexual contra crianças

Barry Bennell, também conhecido por Richard Jones, antigo futebolista do Chelsea e ex-treinador dos escalões de formação do Crewe Alexandra, foi esta segunda-feira acusado de mais nove crime de índole sexual contra crianças, durante o período em que desempenhou funções no segundo clube. A informação é confirmada pelas autoridades britânicas, ao diário 'The Independent', que adianta vários pormenores sobre a audiência.





"O Serviço de Promotoria da Coroa pode confirmar que Richard Jones, também conhecido por Barry Bennell, compareceu, através do sistema de videoconferência, no Tribunal de Magistrados de Warrington. Na audiência, Jones, de 66 anos, foi acusado por dois queixosos de nove crimes sexuais", revelou Geoff Fryar, do Serviço de Promotoria da Coroa (CPS), o equivalente ao nosso Ministério Público."É acusado de um ato de sodomia e seis de agressão indecente, por um dos denunciantes, e duas acusações de sodomia, pelo outro. O CPS tomou a decisão de acusar Bennell, ex-treinador de futebol, após analisar o arquivo de evidências da polícia de Cheshire relacionado com alegações de abuso sexual infantil não recente", acrescentou Geoff Fryar, aludindo, naturalmente, a acusações anteriores, que fizeram com que Barry Bennell tenha cumprido já uma pena de prisão de quatro anos nos Estados Unidos da América e tenha sido condenado, em 2018, a mais 31 anos de privação da liberdade no Reino Unido.O juiz Clement Goldstone, que condenou Benell, considerou que o antigo treinador de crianças e jovens era um "diabo encarnado", que teria de pagar pelos crimes cometidos. "Roubou a infância e a inocência deles para satisfazer a sua própria preversão", acusou o magistrado, que considerou terem sido provados 50 crimes sexuais cometidos entre 1979 e 1991.Esta condenação teve por base os testemunhos de 12 crianças, mas, desde então, mais 86 surgiram a declarar terem sido vítimas de abusos, o que faz com mais de uma centena de jovens possa ter sido alvo do treinador que atraía os atletas para sua casa, onde os aliciava com consolas e lhes mostrava animais exóticos, entre os quais um puma e um macaco, que faziam parte da sua coleção particular.