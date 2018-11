Antigo futebolista Kenny Dalglish nomeado cavaleiro pela família real britânica

O antigo futebolista escocês Kenny Dalglish, figura emblemática do Liverpool das décadas de 1970 e 1980, foi esta sexta-feira nomeado cavaleiro pelo príncipe Carlos, numa cerimónia realizada no palácio de Buckingham."Estou muito orgulhoso. Nunca dispões da tua vida para fazer mais do que aquilo que os teus pais te ensinaram e isso é ser educado com as pessoas e ajudar quem mais necessita", disse Dalglish, que recebeu o título honorário pelos seus "serviços ao futebol, à caridade e à cidade de Liverpool".Dalglish, de 67 anos, iniciou a carreira de futebolista profissional nos escoceses do Celtic, antes de se transferir para o Liverpool, clube no qual permaneceu durante 14 anos, tendo conquistado oito campeonatos ingleses e três Taças dos Campeões Europeus.Entre os atos de solidariedade, destacou-se, sobretudo, o trabalho realizado para apoiar as vítimas do desastre de Hillsborough, em 1989, através do qual amealhou mais de 10 milhões de libras.Na mesma cerimónia, também o avançado britânico Jermain Defoe, que representa atualmente o Bournemouth, foi galardoado com a Ordem do Império Britânico, pelos serviços realizados através da sua fundação de solidariedade.