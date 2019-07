Antigo jogador do Manchester United recorda: «Van Nistelrooy ficava frustrado com Ronaldo»

O defesa norte-americano Jonathan Spector, de 33 anos, chegou ao Manchester United em 2003, coincidindo com a chegada de Cristiano Ronaldo também aos red devils e, por isso, sempre que o futebolista dá uma entrevista lá surge o tema. Ao 'AmericanGambler.com', Spector recordou os primeiros tempos do internacional português e de como ele evoluiu nas mãos de Alex Ferguson."Ronaldo era um jogador frustrante. Dava para ver que era um jogador com muita habilidade, mas ainda não era um produto acabado. Penso que, muito do jogador que é hoje, Ronaldo deve-o ao treinador e aos companheiros de equipa. Ferguson fez um ótimo trabalho, fazendo com que todos ao seu redor fossem melhores jogadores", afirmou Spector, considerando que Ronaldo não poderia ter tido melhor clube para evoluir.O defesa norte-americano recordou ainda que: "Van Nistelrooy ficava muitas vezes frustrado com Ronaldo porque não sabia quantas fintas ele iria fazer antes de colocar a bola na área. Mas a habilidade de Ronaldo com a bola, superiorizando-se no um contra um, deixava claro que ele seria um jogador muito especial."Segundo Jonathan Spector, Ferguson sabia lidar com os jogadores, considerando que Pogba não teria qualquer hipóteses no Manchester United da altura."É engraçado, nunca vi Ferguson gritar com Ronaldo, mas também nunca falou comigo assim. Era incrivelmente inteligente, nesse sentido, porque sabia como falar com os jogadores. Nunca o vi a gritar com Ronaldo mas não creio que tivesse tratamento especial, ele apenas sabia como tirar o melhor partido dos jogadores", afirmou.Questionado sobre o comportamento de Pogba, Spector não quis fazer grandes comentários, considerando no entanto que se Ferguson estivesse à frente do comando técnico do Manchester United teria se livrado de Pogba.