Antigo treinador de Bruno Fernandes aponta médio como futuro capitão do Manchester United

Andrea Stramaccioni, antigo treinador da Udinese, conviveu com Bruno Fernandes em Itália e afirma que o português tem tudo o que é preciso para se tornar no capitão do Manchester United.



O treinador, em entrevista à Sky Sports, deixou rasgados elogios a Bruno Fernandes: "É um bom rapaz, uma pessoa muito boa. É muito trabalhador e transmite uma energia positiva. Certamente que se pode tornar capitão do Manchester United, é um talismã, adorado pelos adeptos e respeitado pelos companheiros de equipa."



Contudo, Stramaccioni recomenda que o internacional português se concentre em continuar a trabalhar. "Acho que não é preciso pensar nisso agora, tem de continuar a manter a sua perfomance ao mais alto nível, como tem feito, e passo a passo ganhar o respeito de todos à sua volta", frisou.





Bruno Fernandes saiu do Sporting em janeiro de 2020, altura em que era capitão dos leões. Em Manchester, o internacional português não perdeu relevo e afirmou-se como um dos pilares da renovada imagem do clube.