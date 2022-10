Antony rendido a Cristiano Ronaldo: «Que honra a minha, aprendo com ele todos os dias»

Que honra a minha!! Parabéns, @Cristiano!! Mais uma grande marca em uma carreira recheada de feitos e conquistas!! Que possamos desfrutar ainda mais disso tudo juntos!! #700xCR7 pic.twitter.com/j0OPZyDpau — Antony Santos (@antony00) October 9, 2022

Antony utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem a Cristiano Ronaldo, a propósito dos 700 golos do português a nível de clubes. "Que honra a minha, aprendo com ele todos os dias. Mais uma grande marca numa carreira recheada de feitos e conquistas. Que possamos desfrutar ainda mais juntos", atirou o brasileiro, contratado esta época ao Ajax.Autor do outro golo na vitória do Manchester United sobre o Everton, Antony prometeu não ficar por aqui. "Foi um dia incrível. Estou a viver um sonho aqui em Manchester e sinto-me muito privilegiado por estar a fazer história. Quero agradecer a toda a minha equipa por me permitir alcançar esse feito e por me apoiar no dia a dia. Posso prometer que estamos apenas a começar", garantiu o jogador brasileiro.