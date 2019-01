Aos 24 anos assinou pela 4ª vez pelos ingleses do Plymouth

O inglês Oscar Threlkeld não é um jogador que diga muito aos adeptos de futebol. A carreIra do lateral-direito, de 24 anos, fez esta terça-feira notícia por ter sido apresentado pela... 4ª vez pelos ingleses do Plymouth Argyle, equipa que milita na League One (3º escalão) em Inglaterra, numa sequência algo insólita na carreira de um jogador de futebol.Formado no Bolton, o jovem lateral foi emprestado, por duas vezes, aos Pilgrims enquanto decorria a temporada de 2015/16, ao serviço dos quais cumpriu 25 jogos, com um golo apontado. No final da época, foi votado pelos adeptos como o 2º melhor jovem jogador do ano.Findo o contrato com a casa-mãe, e face à boa forma evidenciada ao serviço do clube, foi apresentado um contrato definitivo e Threlkeld teve participação ativa na excelente temporada que o Plymouth realizou. A subida de divisão, em 2016/17, foi o ponto alto do lateral, que participou em 42 jogos em toda a época.As exibições de Threlkeld ultrapassaram fronteiras e nova despedida marcada para 2018/19, quando assina pelos belgas do Waasland-Beveren, da 2ª divisão. No entanto, com somente dois jogos realizados, o regresso a Plymouth começou a tomar forma e foi esta 3ª feira confirmado, no Twitter, pelo clube inglês.