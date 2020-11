Apenas metade dos estádios da Liga inglesa vão ter adeptos

Apenas metade dos estádios da primeira liga inglesa vão ter permissão para receber alguns adeptos, quando as restrições impostas devido à pandemia de covid-19 abrandarem na próxima semana, anunciou esta quinta-feira o governo britânico.

Dos 20 estádios da Premier League apenas 10 vão poder ter espetadores nas bancadas, nomeadamente em Londres, visto que os recintos excluídos estão situados em áreas consideradas de maior risco de infeção, como a cidade de Manchester.

Na passada segunda-feira, primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou o regresso dos adeptos aos estádios a partir de 02 de dezembro, com um limite entre 2.000 e 4.000 espetadores, segundo as restrições impostas pelas autoridades sanitárias locais.

Os jogos da Liga inglesa de futebol têm sido disputados à porta fechada desde que a competição foi retomada, após o confinamento decretado em março, devido à pandemia.

As autoridades britânicas chegaram a anunciar a realização de jogos de teste com público, em outubro, mas estes acabaram por ser cancelados devido ao aumento do número de casos de covid-19 no Reino Unido.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.