Apitou 205 jogos numa época e 'arruinou' o casamento: «Não a posso culpar, nunca estava em casa»

Mike Stoddart é o perfeito exemplo da frase: "Quem corre por gosto não cansa". O árbitro inglês, de 69 anos, já dirigiu 4500 jogos e, em declarações ao 'The Sun', garante ser o juiz "mais rígido do mundo", tendo mostrado 4387 cartões amarelos e 689 vermelhos ao longo da sua carreira, de 47 anos.Stoddart, um assumido adepto do Leeds, contou como essa paixão pelo clube quase o colocou em sarilhos quando foi perseguido por alguns adeptos de uma equipa amadora, precisamente na sua cidade. "Entraram uns 50 dentro de campo. Comecei a correr e fui esconder-me na cave de um 'pub' que havia ali perto!", confessou.Em 1992, o inglês foi confrontado por Alex Ferguson, à data treinador do Manchester United, novamente depois de um duelo diante do Leeds. "Entrou pelo balneário dos árbitros e, como sabia que eu era adepto do Leeds, disse-me: 'O Howard Wilkinson [na altura, treinador do Leeds] vai ficar contente contigo!'". O Leeds, refira-se, acabou por vencer o campeonato nesse ano, na época apelidado de Football League First Division.Uma das histórias mais insólitas que viveu, conta Stoddart, foi com o histórico avançado inglês Alan Shearer, melhor marcador da história da Premier League. O jogador insultou o árbitro e este... improvisou. "Eu disse-lhe: 'Senhor Shearer, o meu pai é vigário [sacerdote] e não gosta de palavrões'. Ele ficou envergonhado e disse: 'Peço imensa desculpa...'. Ao intervalo, veio ter comigo e desculpou-se novamente. O que ele não sabia era que o meu pai não era vigário...".Apesar de ter acumulado inúmeras histórias para contar, Stoddart lembra como a sua paixão pela arbitragem acabou por levar a um divórcio, numa temporada em que dirigiu 205 jogos. "Não a posso culpar [à ex-mulher]. Eu nunca estava em casa...", referiu."Vou continuar enquanto os meus joelhos me deixarem", rematou.