Aplicação pode levar emoções dos adeptos aos estádios da Premier League

Ainda não se sabe quando nem como é que a Premier League pode ser retomada, mas é praticamente certo que os encontros terão de ser disputados sem público nas bancadas. Pelo menos... fisicamente.





Isto porque o 'Daily Mail' garante que clubes como Liverpool, Manchester e Arsenal equacionam colocar à disposição dos adeptos a aplicação 'MyApplause', que permite assistir aos jogos em casa e enviar diferentes reações para os estádios em tempo real.Desenvolvida pela empresa alemã 'hack-CARE', a aplicação já foi testada por dois emblemas da Bundesliga e, segundo o 'Daily Mail', pode também ser a solução para atenuar a ausência de público nos recintos germânicos. A empresa pretende levar a ideia para Inglaterra e para isso pode negociar com cada clube ou, em alternativa, com a própria Premier League.O uso da aplicação parece bastante simples. Um adepto só tem de aceder, escolher o jogo que quer acompanhar e selecionar a equipa que quer apoiar. Quando o jogo começa, há quatro opções disponíveis: apoiar, bater palmas, cantar ou assobiar. Essa reação chegará "um décimo de segundo depois" ao estádio, como explica Jurgen Kreuz, representante da 'hack-CARE'.A aplicação permite ainda adaptar os níveis sonoros à condição de visitado/visitante dos clubes e em diferentes zonas das bancadas, procurando com isso manter a tendência de maior apoio do público à equipa da casa.