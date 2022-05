Após a chegada de Haaland, Gabriel Jesus mostra-se agradado com projeto do Arsenal

A chegada de Erling Haaland ao Manchester City pode abrir a porta à saída de Gabriel Jesus. O internacional brasileiro, de 25 anos, revelou, através do representante, que não enjeitaria reforçar o Arsenal, clube interessado em contar com os seus serviços na próxima época."Nós tivemos conversas com o Arsenal sobre o Gabriel Jesus, gostamos do projeto. É uma possibilidade que estamos a discutir. Há mais seis clubes interessados no Gabriel, ele está focado nos últimos jogos pelo Manchester City. Vamos ver", referiu Marcelo Pettinati que esteve à conversa com o jornalista Fabrizio Romano.Antes do jogo desta noite com o Wolverhampton , Gabriel Jesus contava com 38 partidas oficiais disputadas e 13 golos marcados em 21/22.