Apostador fechou aposta a meio do Man. United-Leeds e deixou fugir 'jackpot' de 44 mil euros

A 14.ª jornada da Premier League encerra apenas esta segunda-feira mas já proporcionou dois resultados que, à partida, eram extremamente improváveis. Falamos da goleada (0-7) do Liverpool no reduto do Crystal Palace e da 'chuva' de golos em Old Trafford no Man. United-Leeds (6-2).





Em Inglaterra, um apostador tentou a sua sorte e colocou duas libras (2,18 euros) numa dupla combinação estrondosa (com uma 'odd' superior a 20.000) precisamente nos resultados corretos dos dois encontros e poderia ter ganho um 'jackpot' se não fechasse a aposta... a meio do jogo dos red devils.Ashley Downes sujeitava-se ganhar 40,600 libras (mais de 44 mil euros) e a primeira parte do trabalho estava feita ao início da tarde de sábado, quando acabou o jogo do Liverpool e o prognóstico se revelou certeiro. Mas faltava outro. No domingo, com o United vencer o Leeds por 4-1 ainda na 1.ª parte, o apostador teve receio de que não surgissem muitos mais golos até ao final do duelo e pouco depois decidiu fazer um 'cash-out', garantindo quase 2.800 libras (pouco mais de 3 mil euros).Apesar de já ser um valor considerável, porque na prática Ashley Downes venceu uma 'odd' de 1.000, a verdade é que o jogo teve mais 3 golos, o palpite (6-2) palpite para o jogo de Old Trafford acabou por revelar-se certeiro e o apostador poderia ter terminado o fim-de-semana com a conta bem mais recheada...