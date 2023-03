Apostas tramam Toney

Ivan Toney, avançado do Brentford, pode vir a ausentar-se durante vários meses do futebol. Tudo porque se declarou culpado no envolvimento em apostas desportivas. O jogador inglês, de 26 anos, tinha sido acusado pela Federação Inglesa (FA), após uma investigação levada ao cabo pelo organismo que gere o futebol inglês que concluiu que o inglês violou as regras 262 vezes entre 2017 e 2021. Toney vai ser sujeito a uma audiência em breve que culminará com uma sanção que o poderá afastar dos relvados por um período que não deverá ser inferior a seis meses. A acusação remonta a novembro, e poderá ter sido o principal motivo pelo qual Gareth Southgate não convocou Toney para o Mundial.O jogador soma 15 golos esta época em 23 jogos.O último caso semelhante remonta a 2017. Joey Barton, antigo médio inglês, foi acusado de violar a regra das apostas 1.260 vezes. Foi suspenso 18 meses, o que o levou a abandonar o futebol aos 35 anos. *