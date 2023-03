Árbitros vão parar jogos em Inglaterra para que futebolistas que cumprem o Ramadão possam comer

O 'Sky Sports' avança esta terça-feira que os árbitros das várias ligas em Inglaterra estão a receber instruções no sentido de permitirem que os futebolistas que cumprem o Ramadão possam fazer uma pausa para quebrar o jejum durante os jogos que se disputarem durante o próximo mês à noite.Jogadores como Mohamed Salah (Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City) e Ngolo Kante (Chelsea) deverão abster-se de comer ou beber durante o dia, conforme os preceitos da religião muçulmana seguidos neste período do ano.Os árbitros deverão permitir que estes futebolistas possam hidratar-se e ingerir suplementos energéticos depois do pôr do sol. Mas para tal, antes dos jogos deverão identificar os jogadores que estão a cumprir o jejum, acrescenta a 'Sky Sports'.O Ramadão começa amanhã à noite e termina no dia 21 de abril.