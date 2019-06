O Arsenal está disposto a pagar 50 milhões de euros pelo passe de Dani Ceballos, segundo noticiou o britânico 'Daily Star'.Este foi o preço fixado pelo Real Madrid para negociar o médio de 22 anos, que estava na agenda do Tottenham. Agora, os gunners querem antecipar-se aos rivais londrinos e Unai Emery pretende mesmo contratar o jogador, pelo que o clube pode abrir os cordões à bolsa.Ceballos cumpriu a segunda temporada no Santiago Bernabéu, depois de ter representado o Betis. Nesta última época fez 34 jogos e marcou três golos. Ultimamente foi notícia pela má relação com o treinador Zinedine Zidane , que deve originar a sua saída.