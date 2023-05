Arsenal é o novo clube interessado em João Cancelo

Há mais um clube interessado em João Cancelo. O portal '90Min' adianta que o Arsenal segue com atenção o internacional português que não deverá voltar ao Manchester City na próxima temporada, apesar de ter contrato com a formação de Pep Guardiola.Os londrinos, de Fábio Vieira, não correm sozinhos por um jogador que Mikel Arteta, antigo adjunto dos citizens, orientou antes de ser treinador principal. O Bayern Munique, onde Cancelo joga até ao final de maio por empréstimo, e o Barcelona surgem como outras opções para o lateral formado no Benfica.O treinador dos gunners gosta do estilo de jogo do multifacetado internacional luso e o facto de já se conhecerem poderá ser um ponto a favor da equipa que está na 2ª posição da Premier League e que hoje perdeu um ex-City para o resto da época.Zinchenko lesionou-se na vitória frente ao Newcastle (0-2) e falha a reta final do campeonato, à imagem do que acontece com o central Saliba, afastado desde março.