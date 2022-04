Arsenal estuda hipótese de contratar Gabriel Jesus ao Manchester City

O Arsenal procura reforçar o centro do ataque na próxima temporada, depois da saída de Aubamayeng e do fim de contrato de Lacazette. O portal 'The Athletic' noticiou esta sexta-feira que um alvo dos gunners é Gabriel Jesus, do Manchester City.O avançado internacional brasileiro, de 25 anos, tem 34 jogos oficiais disputados esta época mas não é habitual escolha de Pep Guardiola para o centro do ataque. A mesma fonte garante que os representantes do jogador e a direção dos londrinos têm desenvolvido conversas nos últimos meses com perspetiva a uma possível mudança do futebolista que tem contrato até junho de 2023.Além de Gabriel Jesus, o Arsenal também tem Dominic Calvert-Lewin, do Everton, na lista de alvos.