Arsenal oficializa contratação de David Luiz

O Arsenal confirmou esta quinta-feira a contratação do ex-Benfica David Luiz que deixou o Chelsea a título definitivo. Os valores do negócio não foram revelados oficialmente mas a imprensa inglesa garantiu que este atingiria cerca de 10 milhões de euros.David Luiz, de 32 anos, não se mostrou contente pela parca utilização na pré-época dos blues e viu com bons a transferência para o rival de Londres depois de em Stamford Bridge ter sido campeão inglês, além de ser campeão europeu e ganhar a Liga Europa.Em declarações ao site oficial, o técnico Unai Emery, que já havia treinador o brasileiro no PSG, elogiou a contratação do jogador que passou quatro temporadas e meia na Luz. "O David tem uma enorme experiência e quis voltar a trabalhar com ele novamente. Ele fortalece a nossa defesa", reagiu o treinador espanholDavid Luiz irá envergar a camisola número 23.