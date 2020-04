Arsenal pensa em Rodrigo se perder Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang pode estar a cumprir os últimos dias com a camisola do Arsenal. O internacional gabonês faz 31 anos em junho e acaba contrato em 2021. Este último facto levou o Arsenal a equacionar seriamente a sua continuidade em Londres para lá do verão, segundo escreve o 'Mirror'.





Por isso, os responsáveis ingleses já pensam na possível perda do melhor jogador da equipa e atual segundo melhor marcador da Premier League, com 17 golos, menos dois do que Jamie Vardy. Rodrigo é um dos nomes apontados ao lugar do avançado contratado ao Borussia Dortmund em janeiro de 2018.O internacional espanhol, de 29 anos, está no Valencia desde que se transferiu do Benfica no verão de 2014, a troco de 30 milhões de euros. Esta temporada tem estado abaixo do esperado, marcando apenas cinco golos em 28 jogos oficiais, a que junta 11 assistências. O máximo numa temporada foram 19 em 2017/18.Os dirigentes do Valencia já assumiram que podem abrir mão do avançado nascido no Brasil mas pedem um valor elevado: 50 milhões de libras pela ex-águia formada no Real Madrid, qualquer coisa como 57,5 milhões de euros.