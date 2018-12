Arsenal quer acabar com o jejum em Old Trafford

O Arsenal visita esta quarta-feira o Manchester United com a confiança em alta após 12 encontros sem perder no campeonato, mas em Old Trafford os gunners enfrentam um fantasma... com 12 anos.Isto tudo porque a última vitória do Arsenal sobre o United, no teatro dos sonhos, data de setembro de 2006 (na altura, 1-0 com golo de Adebayor) e, por isso mesmo, Unai Emery admitiu que espera um desafio complicado."Espero que continuemos a senda das boas exibições, tal como contra o Tottenham [4-2], mas é sempre difícil vencer em Manchester", começou por dizer o espanhol, admitindo ainda que a exibição pode servir de barómetro à equipa londrina."Será um desafio que pode confirmar o nosso bom momento ou, pelo contrário, se precisamos de melhorar em certos aspetos", realçou o treinador da formação que ocupa atualmente o 4º lugar da Premier League, com 30 pontos, mais oito do que o United, 7º classificado da prova.De resto, Emery abordou também a possível ausência de Özil no clássico. "Tem trabalhado sozinho devido à lesão nas costas. Não estava apto com o Tottenham e ainda é dúvida", disse. *