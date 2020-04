Arsenal sem cortes caso se apure para Champions

A direção do Arsenal terá indicado aos jogadores que não haverá cortes salariais, caso a equipa se qualifique para a próxima edição da Liga dos Campeões, revela a imprensa inglesa. Os gunners estão, neste momento, a cinco pontos do quinto lugar que deve garantir entrada na prova milionária, devido à suspensão do Manchester City. No entanto, o jornal ‘The Telegraph’ avançou que os jogadores não terão apreciado esta proposta.

Aliás, as previsões dos especialistas indicam que o Arsenal até terá dificuldades para chegar à Liga Europa. O clube londrino gasta cerca de 250 milhões de euros em ordenados, por ano, o que já levou Josh Kroenke, filho do dono, a dizer que a equipa "tem uma folha salarial de Champions, num orçamento de Liga Europa". Cerca de 25% das receitas do clube provêm da bilheteira e prevê-se que esta paragem tenha um grande impacto.