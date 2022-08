Arsenal soma terceira vitória consecutiva e consegue melhor arranque desde 2004/05

O Arsenal somou este sábado a terceira vitória em outras tantas jornadas na Premier League, desta vez em Bournemouth (3-0), e passou a comandar, provisoriamente, a competição, muito por culpa dos dois golos de Martin Odegaard. Com mais este triunfo, os gunners venceram os três primeiros jogos da época pela primeira vezes desde 2004/05.

O médio norueguês foi a grande figura no Vitality Stadium, no sul de Inglaterra, face aos tentos madrugadores anotados aos cinco e 11 minutos, deixando os gunners muito bem encaminhados para um triunfo sólido e esclarecedor.

No segundo tempo, foi o central Saliba a abrir o livro, quando, a passe de Xhaka, rematou colocado de pé esquerdo para um grande golo, aos 54 minutos.

O lateral Cédric Soares não constou da ficha de jogo, enquanto o compatriota Fábio Vieira, contratado este verão ao FC Porto, esteve no banco de suplentes da formação comandada por Mikel Arteta, mas ainda não foi hoje que se estreou pelos londrinos.

Com a terceira vitória, o Arsenal passa a somar nove pontos na liderança da Premier League, à frente do Tottenham (segundo, com sete), do campeão Manchester City (terceiro, com seis), que tem menos um jogo. O Bournemouth segue no 14.º posto, com três.