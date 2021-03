Arsenal-Tottenham já mexe: José Mourinho e Mikel Arteta “pegados” por causa do calendário

José Mourinho e Mikel Arteta conhecem melhor do que ninguém a importância de um dérbi de Londres. Talvez por isso já tenham começado fora de campo o Arsenal-Tottenham do próximo domingo. Isto quando ambos ainda jogam para a Liga Europa esta quinta-feira.





A decisão da UEFA de mudar a ordem dos jogos da formação de José Mourinho frente ao Dinamo Zagreb vai permitir ao Tottenham jogar primeiro em casa, esta quinta-feira, e viajar até à Croácia apenas depois do dérbi londrino. Uma decisão tomada pelo facto de duas equipas da mesma cidade não poderem jogar em casa nas competições europeias no mesmo dia. Quem manteve o calendário foi o Arsenal, "por ser o vencedor da Taça de Inglaterra". Mas a medida da UEFA não caiu bem no Emirates."O que queríamos era que houvesse duas equipas a jogar em igualdade de condições. Temos de protestar esta decisão", afirmou Arteta, que entende que o Tottenham terá vantagem no duelo de domingo por não ter de viajar e ter mais tempo para o preparar.Declarações que mereceram resposta pronta de José Mourinho. "A 6 de Dezembro, jogámos contra o Arsenal no nosso estádio. Três dias antes, eles jogaram em casa contra o Rapid Viena, enquanto nós jogámos em Linz, no gelo, contra o LASK. Chegámos a Londres às três da manhã e jogámos menos de três dias depois. Terá tido vantagem nessa altura o Arsenal?", questionou o técnico português.