Arsenal vence West Ham e fica a três pontos do terceiro lugar do Chelsea

O Arsenal arrancou este domingo difícil triunfo 2-1 na visita ao West Ham, num dérbi londrino que permitiu aos gunners ficar a somente três pontos do terceiro lugar do Chelsea, com 12 em disputa até ao final da época.

Com Nuno Tavares a titular e Cedric Soares a entrar aos 77 minutos, o Arsenal adiantou-se no marcador aos 38 minutos, pelo defesa Rob Holding, contudo, em cima do intervalo, aos 45, o avançado Jarrod Bowen restabeleceu a igualdade.

Na etapa complementar, os gunners de Mikel Arteta regressaram ao comando aos 54 minutos, pelo defesa brasileiro Gabriel, facto que lhes permitiu manter o quarto lugar de 'champions', com 63 pontos, dois de avanço para o Tottenham.

Depois de três derrotas ante rivais teoricamente acessíveis, seguidas de triunfos sobre Chelsea e Manchester United, o Arsenal, com o êxito de hoje, aproximou-se do terceiro posto, ficando a três pontos dos 'blues', campeões da Europa e do mundo.

Já o West Ham é sétimo, com 52 pontos, em posição de Liga Conferência, a três pontos do Manchester United, na Liga Europa, e com três de avanço sobre o Wolverhampton de Bruno Lage, que também perdeu nesta ronda.

Os londrinos estarão a pagar o esforço de continuarem em prova na Liga Europa, uma vez que apenas conquistaram um dos últimos 12 pontos possíveis.