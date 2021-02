Arsène Wenger revela tentativa de contratar Vardy: «Ofereci-lhe muito dinheiro, mas...»

Jamie Vardy continua a ser um pesadelo para os defesas da Premier League. Aos 34 anos, o avançado do Leicester já conta com 14 golos esta época em todas as competições e ontem marcou no triunfo dos foxes (3-1) diante do Liverpool. Após a partida, Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, deixou grandes elogios ao internacional inglês e revelou uma tentativa falhada de contratá-lo para os gunners no verão de 2016.





"É fenomenal, está sempre em jogo. Os avançados que gosto acreditam sempre que podem marcar a qualquer momento. Mesmo quando perdem uma oportunidade mantêm a fé", começou por referir o francês, de 71 ano."Ofereci-lhe muito dinheiro naquela altura, mas... o Leicester tinha acabado de ganhar o campeonato. Sarivaddhanaprabh [dono e presidente dos foxes que morreu em outubro de 2018 vítima da queda de um helicóptero] não queria abdicar dele e ofereceram-lhe um contrato de longo prazo e pelo mesmo dinheiro, ou até mais", concluiu Arsène Wenger.