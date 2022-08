Arteta: «A versatilidade do Fábio Vieira chamou-nos a atenção»

Fábio Vieira cumpriu os primeiros minutos com a camisola do Arsenal, ainda que pelas reservas, depois de ter passado a pré-época ausente dos relvados por lesão. O técnico dos gunners abordou esta sexta-feira o que poderá conferir o jogador contratado ao FC Porto."A versatilidade do Fábio [Vieira] chamou-nos a atenção e acreditamos que nos vai dar muitas opções. A relação com o Emile [Smith-Rowe] daquele lado do campo poderá ser poderosa", frisou em conferência de imprensa.Segundo Arteta, Fábio Vieira está "Ok" para ir a jogo ante o Bournemouth, jogo da terceira jornada da Premier League, e poderá fazer a sua estreia oficial.Recorde-se que o emblema de Londres pagou aos dragões 35 milhões de euros pelo jogador, além de 5 milhões de euros por objetivos.