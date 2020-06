Arteta desculpa David Luiz: «A minha opinião não vai mudar devido a uma noite má»

Apesar da exibição desastrosa de David Luiz na derrota (0-3) frente ao Man. City, o técnico do Arsenal quer segurar o defesa brasileiro, em final de contrato com os gunners. “A minha opinião não mudou, nem vai mudar devido a uma noite má. Tem tido um papel exemplar desde que cheguei e gostava muito que ficasse”, disse Mikel Arteta, já depois de o ex-Benfica ter feito ‘mea culpa’. “Não foi culpa da equipa, foi culpa minha”, assumiu o central de 33 anos, que manifestou o desejo de renovar. “Adoro estar no Arsenal. Quero ficar, o treinador sabe, ele também quer que eu fique e temos de esperar pelas decisões.”