Arteta perto do Arsenal

Mikel Arteta está perto de se tornar treinador do Arsenal! Segundo o ‘Daily Mail’, o adjunto de Guardiola no Man. City teve ontem uma terceira reunião com responsáveis do Arsenal, sendo que, desta vez, o diálogo terá sido com o dirigente Josh Kroenke. Na noite anterior, o ‘The Sun’ já tinha fotografado o diretor executivo, Vinai Venkatesham, a deixar a casa do espanhol.

Arteta, de 37 anos, já representou os gunners como jogador entre 2011 e 2016 e a última partida como adjunto no City pode ter mesmo sido frente aos londrinos, na vitória por 3-0, no domingo. Recorde-se que Ljungberg é o técnico interino desde a saída de Unai Emery, mas o sueco só somou uma vitória em cinco jogos. De resto, Vítor Pereira foi um dos nomes já falados para o banco dos gunners, caso Arteta falhe.