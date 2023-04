Arteta prevê boa resposta após dois empates

Mikel Arteta crê que o líder Arsenal vai dar hoje um pontapé na crise, diante do Southampton, após somar só dois pontos nos últimos dois jogos da Premier. "Vamos dar uma boa resposta. O futebol está cheio de curvas e contracurvas, temos de estar preparados. Iremos assistir a uma reação incrível no Emirates. É sexta-feira à noite, o ambiente no nosso estádio estará eletrizante", vaticina o treinador de 41 anos dos gunners.O espanhol sente-se seguro no cargo apesar de os media dizerem que ele pode sair. "Os jogadores têm fé absoluta no nosso trabalho. Estamos a disputar algo incrível. Há muito tempo que o clube não lutava pelo título", frisa Mikel Arteta, que mantém a confiança em Saka na marcação de penáltis apesar de ter falhado um no último jogo: "Se ele não quiser marcar, entro no campo e vou lá dar-lhe a bola para ter a certeza de que ele o bate."