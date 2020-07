Arteta quer continuar a contar com Dani Ceballos

Dani Ceballos, médio espanhol do Arsenal, caiu nas boas graças do treinador Mikel Arteta e isso pode significar mais um ano de empréstimo à formação londrina.

O jogador, que se encontra cedido pelo Real Madrid, tem a oportunidade de renovar esse empréstimo por mais um ano, caso as três partes estejam de acordo, e esse parece mesmo ser o caminho a tomar neste momento.

O jogador de 23 anos chegou ao clube inglês para ganhar minutos com o obejtivo de se mostrar novamente a Zinedine Zidane no Santiago Bernabéu, mas a confiança depositada por Arteta e as alterações geradas em virtude da pandemia, que obrigaram todos os clubes a equacionar todas as opções, fazem com que possa mesmo continuar mais um ano a militar na Premier League.