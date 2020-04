Arteta quer levar Jovic para o Arsenal mas a ideia não agrada aos londrinos

Após duas épocas de alto nível no Eintracht Frankfurt Luka Jovic foi contratado pelo Real Madrid no verão passado mas até agora não justificou o investimento. Com apenas dois golos em 24 jogos oficiais, o avançado sérvio que passou pelo Benfica tem estado aquém das expectativas e por isso deve deixar o Bernabéu no final da temporada.

Apesar do baixo rendimento nos merengues, o técnico Mikel Arteta parece estar interessado na contratação do sérvio para reforçar o ataque do Arsenal e o 'The Sun' avançou nos últimos dias que os gunners têm em mente uma proposta de 55 milhões de euros.





Só que a ideia parece não agradar aos próprios adeptos do Arsenal, visto que o jotnal inglês refere que num fórum de fãs do emblema londrino, por exemplo, um inquérito realizado resultou em 75% de votos contra a contratação de Jovic.Quem também não vê com bons olhos a mudança de Jovic para o Emirates são dois antigos internacionais ingleses e que atualmente são comentadores de televisão. "Não acredito que ele se possa encaixar no sistema de jogo do Arsenal. Vejo muito futebol espanhol, vi Jovic e não acho que ele se encaixaria no nosso clube. Pelos vistos Zidane também não gosta dele", afirmou Sol Campbell, antigo defesa dos gunners.Já Rio Ferdinand, outro defesa britânico que brilhou no Manchester United, defende que Jovic não tem estofo para grandes clubes. "Jovic não ez nada no Real Madrid, mas mostrou muito potencial no Eintracht. É tudo muito diferente quando um jogador vai para um grande clube", justificou Ferdinand.