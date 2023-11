As multas da equipa da moda em Inglaterra: jogadores nem podem dar a camisola de jogo

Nos últimos tempos têm sido divulgadas pela imprensa inglesa as listas de multas aplicadas e nem o Wrexham A.F.C., uma equipa que voltou à ribalta depois de ter sido adquirida por Ryan Reynolds e Rob McElhenney, escapa a essa forma de impor disciplina. A lista de coimas é também algo inusitada, com punições peculiares, que foram detalhadas pelo avançado Paul Mullin na sua autobiografia intitulada de 'Paul Mullin: My Wrexham Story'."A lista está afixada na porta do balneário: atrasado para o treino, ginásio ou reunião, são 20 libras. Atrasado para os jogos, 100 libras. Atrasado para o autocarro, 100 libras. Atrasado para uma saída de equipa, 100 libras. Falhar essa saída noturna da equipa, 200 libras. Não ter o pequeno almoço comido às 10:10, 20 libras. Telefone a tocar, 10 libras. Ir tomar banho sem chinelos, 5 libras. Levar chinelos para o jogo, 10 libras. Limpar as chuteiras no chuveiro, 10 libras. Dar a camisola de jogo, 50 libras", detalhou o avançado, que ainda falou das pequenas multas que os fisioterapeutas aplicam aos jogadores, como por exemplo a ausência de aparelho GPS no treino, não reportar uma lesão ou mesmo chegar atrasado a tratamentos.