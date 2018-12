As 'regras' de Marco Silva que estão a transformar o Everton

Marco Silva chegou ao Everton no início da temporada e o trabalho que tem desenvolvido já convenceu jogadores, adeptos e críticos. Tudo devido a algumas 'regras' que o técnico português, de 41 anos, implementou: refeições em conjunto, sessões de karaoke e multas para quem é apanhado a usar o telemóvel.Construir uma equipa forte, com qualidade e que deixe os adeptos orgulhosos são objetivos, mas Marco Silva sabe que tal é mais fácil de conseguir se o ambiente no balneário for de estabilidade e hamonia.Marco Silva é sempre o primeiro a chegar a Finch Farm, centro de treino do Everton, e não deixa ninguém assistir às duas horas de treino diário, a não ser que faça parte da equipa principal. Marco Silva considera que apenas jogadores, equipa técnica e elementos do departamento médico podem assistir às sessões de trabalho.Segundo relata o 'Daily Mail', no início do outono, Marco Silva organizou um jantar convívio para toda a equipa, tendo nesta noite Yerry Mina e Lucas Digne dados os primeiros passos no karaoke. "Não me lembro do que cantei, mas é sempre mau. Agora todos cantam no balneário... Mina não é mau. No balneário, somos uma verdadeira família", recordou Lucas Digne.Com a equipa unida, a ambição fica redobrada e Marco Silva tem este fim de semana uma prova de fogo: este domingo o Everton defronta fora o Liverpool com a esperança de conquistar os três pontos num terreno onde desde 1999 não vence.Atualmente o Everton ocupa o 6.º lugar da Premier League, somando 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.