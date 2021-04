Ashley Cain perde a filha de apenas 8 meses: «O meu coração está destroçado»

Ashley Cain, antigo futebolista inglês, de 30 anos, revelou nas redes sociais que a filha de apenas 8 meses morreu no fim de semana. A pequena Azaylia Diamond foi diagnosticada com uma leucemia muito agressiva nas primeiras 8 semanas de vida e acabou por não resistir.





Ashley - que agora é modelo - e a mulher tinham iniciado uma campanha de recolha de fundos, com vista a visitar um reputado especialista neste tipo de doenças em Singapura. Conseguiram juntar cerca de dois milhões de euros, mas não lhes serviu de nada, pois a doença espalhou-se e a pequena Azaylia não aguentou."Descansa no paraíso, princesa. Vou ter-te sempre no coração até que possa abraçar-se de novo no céu", escreveu o pai no Instagram.Noutra publicação, Ashley disse estar arrasado. "O meu coração está destroçado. Deste um propósito à minha vida, colocaste um sorriso na minha cara. Encheste o meu coração de amor e a minha alma de orgulho. Fizeste-me um homem melhor. Fizeste-me a pessoa que sempre quis ser. Ensinaste-me mais nos teus 8 meses do que eu aprendi em toda a minha vida."