Aston Villa 'atropela' Arsenal e continua a surpreender na Premier League

O Aston Villa foi este domingo a Londres impor uma derrota pesada ao Arsenal, por 3-0, na 8.ª jornada da Premier League, resultado que só peca por escasso tal a superioridade da equipa de Birmingham.

De resto, logo no primeiro minuto o aviso do Aston Villa ficou feito, quando o Arsenal foi 'salvo' pelo vídeoárbitro que considerou que o avançado Ross Barkley interferiu com a ação do guarda-redes na sequência do remate do médio escocês John Mc Ginn, que só parou no fundo das redes do guarda-redes alemão Bernd Leno.

A supremacia clara do Aston Villa traduziu-se nos três golos que marcou, o primeiro na sequência de um autogolo de Bukayo Saka, aos 25 minutos, e os dois outros de autoria do avançado Ollie Watkins, que pôs a 'cabeça em água' à defesa do Arsenal, aos 72 e 75.

Com este triunfo, o Aston Villa segue em sexto lugar, com 15 pontos, os mesmos do quinto, que é o Chelsea, mas tem menos um jogo, enquanto o Arsenal é 11.º, com 12.