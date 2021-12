Aston Villa-Burnley adiado a duas horas do pontapé de saída

Continua a senda de jogos adiados em Inglaterra devido à Covid-19. Depois dos quatro encontros anteriormente movidos por conta da Covid-19, este sábado a Premier League anunciou novo adiamento, agora referente ao duelo entre Aston Villa e Burnley. A informação foi adiantada há poucos minutos e surge a apenas duas horas do pontapé de saída inicialmente agendado para a partida (15 horas)Segundo o comunicado da Premier League, esta decisão foi tomada devido aos novos casos detetados no plantel do Aston Villa esta manhã, que o deixaram sem jogadores suficientes para ir a jogo. "A Liga entende que esta decisão de adiar o jogo nesta altura deixará frustrados e desapontados os adeptos e pede desculpas por qualquer inconveniente causado", escreve a Premier League no seu site oficial.Restam agora apenas mais quatro encontros, um deles esta tarde entre Leeds e Arsenal. Para domingo estão agendados três encontros: Newcastle-Man. City, Wolves-Chelsea e Tottenham-Liverpool. Por agora, garante a Premier League, a realização dessas partidas não está em causa.