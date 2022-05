Aston Villa contrata Diego Carlos (ex-Estoril e FC Porto) por 35 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Aston Villa oficializou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o Sevilha para a contratação de Diego Carlos, central brasileiro que jogava em Espanha há três anos.O valor do negócio não foi confirmado oficialmente mas a imprensa espanhola garante que o mesmo aconteceu por um valor a rondar os 35 milhões de euros.O defesa, de 29 anos, é um velho conhecido dos portugueses. Chegou à Europa para jogar no Estoril mas até se estreou primeiro pelo FC Porto B, em 2014/15. Depois de uma época na Amoreira, em 2015/16, rumou ao Nantes, onde jogou três anos.