Aubameyang aconselhado a rumar a um clube melhor

Aubameyang está no Arsenal desde 31 de janeiro de 2018 e mantém-se a ‘zeros’ em termos de troféus. Talvez pior! Continua sem participar na Champions com a camisola dos gunners. Perante este cenário, o presidente da federação do Gabão, Jean-Pierre Mounguengui, aconselha o compatriota a mudar-se para um clube com mais ambições. O que afirma em concreto o líder federativo? "Não estou a dizer que o Arsenal não seja ambicioso. Digo é que não tem ambições tão altas como as de outros clubes", frisa Jean-Pierre Mounguengui.

A opinião do dirigente é alicerçada na falta de troféus de Aubameyang, que completa 31 anos a 18 de junho. "Em termos individuais, ele é considerado unanimemente um dos melhores jogadores do Mundo. Tem classe mundial! Só que o futebol é uma modalidade coletiva e ele não conquistou qualquer troféu. Continua de mãos vazias no Arsenal. Em termos coletivos tem sido um completo falhanço", refere Jean-Pierre Mounguengui, vincando: "Aconselho-o a continuar a trabalhar para conseguir atrair a atenção de clubes maiores e mais ambiciosos."

Dança de treinadores

Contratado no consulado de Arsène Wenger por 63,7 M€ (segundo reforço mais caro de sempre, atrás de Nicolas Pépé), o avançado esteve duas vezes à beira de ganhar troféus. Foi finalista vencido na Taça da Liga (2017/18) e Liga Europa (2018/19). De nada lhe valeu o tremendo faro de golo: 61 em 97 jogos. Um dos problemas poderá ter sido a instabilidade no comando técnico. Desde a saída de Wenger, Aubameyang já foi orientado por Unai Emery, Freddie Ljungberg (interino) e Mikel Arteta...



Pretendentes não lhe faltam



A grande maioria dos tubarões do Velho Continente seguem atentamente a situação de Aubameyang, que finaliza contrato com o Arsenal a 30 de junho de 2021. O clube de Londres tem tentado sem êxito convencer o avançado gabonês a prolongar o vínculo, arriscando-se a vê-lo sair a custo zero caso o cenário não se altere até ao final deste ano. Se não arrancar um ‘sim’ a Aubameyang, o mais provável é que tente negociá-lo no verão, sendo essa a única forma de realizar um encaixe assinalável.



Aubameyang aufere atualmente 11,80 M€ por ano, um salário que não assusta minimamente os financeiramente mais poderosos clubes da Europa. O atacante tem suscitado o interesse do Real Madrid, Barcelona e Paris SG. O futuro pode passar por um deles...