Aumentam críticas a José Mourinho

O Manchester United foi derrotado por 3-2 em casa do Brighton, na 2ª jornada da Premier League, e os críticos não pouparam a atuação da equipa de José Mourinho, tendo até o timoneiro português sido alvo de duras palavras por parte de... Paul Ince.O antigo médio do United (entre 1989 e 1995) deixou reparos à atuação dos red devils esta época, considerando a equipa "anedótica e motivo de chacota", opinião que teve eco na imprensa britânica."Os outros clubes e adeptos divertem-se a ver o que está a acontecer no Manchester United. É motivo de chacota e está a ficar para trás. O clube está um caos. Como é possível esperarem ganhar alguma coisa? É tudo uma trapalhada, de cima a baixo: Ed Woodward, Mourinho, Pogba... Isto nunca aconteceria com Alex Ferguson como treinador", sublinhou o agora técnico, de 50 anos, que ainda apontou o dedo ao treinador português: "Vi o jogo de domingo e não consegui perceber o que Mourinho e a equipa estavam a tentar fazer. Não havia qualquer fio de jogo", concluiu.Um dos futebolistas do Man. United mais criticados tem sido Martial. O internacional francês, de 22 anos, ainda não convenceu no trajeto enquanto red devil e, segundo o ‘Daily Star’, José Mourinho já terá inclusive solicitado à direção do United que o avançado seja vendido antes do fecho do mercado de transferências.Porém, Anthony Martial não parece ter concordado com a alegada decisão e já terá feito saber à administração do clube inglês, por via do empresário, que pretende continuar em Old Trafford e lutar por um lugar no onze.