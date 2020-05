Austrália poderá ser o destino para a Premier League finalizar temporada

Quando ainda se discute o futuro sobre o regresso ou não do futebol esta temporada, devido à pandemia de coronavírus, a Premier League pode ter encontrado a solução para retomar a competição e finalizá-la... na Austrália.





Segundo avança o 'The Sun', existe a possibilidade da competição terminar longe do Reino Unido e com os jogos a serem disputados à porta fechada, ideia que o agente inglês Gary Williams diz já ter conversado com vários clubes e que ajudaria a evitar perdas milionárias."Tive conversas com os clubes e eles gostaram da ideia", disse afirmou Gary Williams sobre a proposta de transferir a Premier league para a cidade de Perth, na Austrália. "Também falei com funcionários do governo e eles estão entusiasmados. Conversaremos novamente esta semana", referiu.O agente garante que quase "não há casos novos de COVID-19" e que é "a cidade mais isolada do mundo", além de ter as infraestruturas necessárias.