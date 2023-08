Autocarro do Aston Villa atacado após jogo em casa do Burnley

Lancashire nos seus esforços para descobrir os responsáveis", concluiu o clube inglês.



O incidente ocorreu após a vitória por 3-1 do Aston Villa no terreno do Burnley, na tarde deste domingo.

O autocarro do Aston Villa foi atacado depois do jogo em casa do Burnley, este domingo, a contar para a terceira jornada da Premier League. O Burnley, citado pela Sky News, disse estar "triste e consternado" com o sucedido."Tendo falado com elementos do Aston Villa, estamos aliviados por saber que ninguém ficou ferido", prosseguiu o Burnley."Condenamos veementemente este comportamento e vamos apoiar a polícia de