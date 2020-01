Avançado do Aston Villa vê golo ser anulado por estar com o calcanhar... fora de jogo

Ambos com uma situação complicada na tabela classificativa da Premier League, Burnley e Aston Villa entraram, esta quarta-feira, em campo na tentativa de somar os primeiros pontos no primeiro dia de 2020.





A partida, realizada no Estádio Turf Moor, em Burnley, terminou com um triunfo dos Villans, por 1-2, mas o maior protagonista do encontro não foram os jogadores dentro de campo, mas sim a equipa de arbitragem, com especial destaque para o VAR.À passagem do minuto 11 da partida, Wesley, avançado brasileiro do Aston Villa, marcou de cabeça após um grande cruzamento de Grealish e, quando se pensava que seria o primeiro golo da partida, eis que o VAR decide intervir e retirar a expressão de alegria dos adeptos forasteiros.Tal como é visível nas imagens, a equipa de arbitragem pressupôs que o calcanhar de Wesley estava, por milímetros, um quanto adiantado relativamente ao último oponente, o inglês James Tarkowski, e o tento dos Villans foi mesmo anulado.