Azpilicueta: «Mourinho começou por me encostar mas acabei a ganhar como lateral-esquerdo»

César Azpilicueta recordou os tempos de José Mourinho no Chelsea. O lateral espanhol revela que viu na exigência do português uma oportunidade para se reinventar.





"Com alguns treinadores não comecei a jogar, como foi o caso com José Mourinho, que nos primeiros dois ou três meses não me meteu a jogar. Mas depois acabei a jogar a lateral-esquerdo e a ganhar uma Premier League como lateral-esquerdo com ele. No final, o trabalho diário dá-te a recompensa", contou à DAZN.César Azpilicueta reconhece que passou por dificuldades com o técnico português, mas que isso o tornou mais forte."Quando Mourinho chegou, eu vinha de jogar quase todos os jogos com o Rafa Benítez e fiquei numa situação nova, num desafio. Depois do meu primeiro ano no Chelsea, já tinha vencido a Liga Europa, era quem tinha mais minutos na equipa, mas chegou o Mourinho e encostou-me. A verdade é que aprendi. Sabia que tinha de trabalhar no duro porque a minha oportunidade iria chegar e, pouco a pouco, ela chegou e puder estar no Mundial do Brasil e na época seguinte fizemos a dobradinha", concluiu.