Barcelona comprou Philippe Coutinho por 120 milhões de euros e vai vendê-lo por... perto de 20M€

Philippe Coutinho está com um pé no Aston Villa, de acordo com o 'Mundo Deportivo'. O jornal catalão garante que o internacional brasileiro vai ser reforço em definitivo dos ingleses por um valor a rondar os 20 milhões de euros que inclui objetivos.O médio canarinho foi contratado em 2018 pelos culés ao Liverpool mas acabou por nunca se impor na Catalunha, com o 'peso' dos 120 milhões de euros que custou aos cofres do Barça.O jogador, de 29 anos, cumpriu a última metada da época em Inglaterra e acabou por convencer os responsáveis dos villains. Soma 15 presenças oficiais e quatro golos com a camisola do Aston Villas.