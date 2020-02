BBC despede comentador racista

Craig Ramage, antigo jogador do Derby e comentador da BBC, foi despedido pela empresa de comunicação depois de um comentário racista proferido no final do encontro entre Derby e Huddersfield Town (1-1).

"Quando olho para alguns jogadores, pela linguagem corporal e pela forma como estão em campo, penso que têm de trabalhar mais. Direi isto sobre provavelmente todos os jovens pretos do clube. Se quiserem um conselho, digo-lhes para darem o litro e trabalharem sempre ao máximo."

Lowe Lowe

"Os comentários foram completamente inaceitáveis e foram retirados das nossas plataformas. Vamos entender como foram parar aos nossos podcasts", revelou um porta-voz da BBC.

Max Lowe, craque do clube, apressou-se a criticar a situação nas redes sociais: "Como jovem jogador preto estou chocado com estes comentários."